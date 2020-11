Fransman krijgt 25 jaar cel voor doden en verbranden echtgenoot

Een Fransman die in 2017 zijn vrouw vermoordde en verbrandde is veroordeeld tot 25 jaar celstraf. De 36-jarige Jonathann Daval hoorde het vonnis schijnbaar onbewogen aan. Hij had wel spijt betuigd terwijl hij keek naar de ouders van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

Daval had eerder bekend zijn vrouw te hebben doodgeslagen, waarna hij haar lichaam in een bos verbrandde. Hij had haar in eerste instantie als vermist opgegeven. Volgens hem was ze gaan hardlopen en was ze nooit teruggekomen. De zaak zorgde voor geschokte reacties in Frankrijk

De 29-jarige Alexia Daval werd in oktober 2017 gevonden in een bos bij Esmoulins, tussen Dijon en Besançon. In november liepen bijna 10.000 mensen in de woonplaats van het echtpaar mee in een stille tocht voor de hardloopster. Onder hen de hevig geëmotioneerde weduwnaar. Hij werd twee maanden later aangehouden als verdachte en bekende haar te hebben geslagen en gewurgd. Afgelopen juni bekende hij ook haar te hebben verbrand.