Fransman bewaart lichaam vader jaren in huis

Een Fransman heeft het gemummificeerde lichaam van zijn vader ongeveer tien jaar bewaard in zijn woning in Saint-Quentin. Een familielid deed de morbide vondst nadat de zoon zelf was overleden, bericht de krant Courrier Picard.

De politie had na de dood van de 79-jarige André Arnaud al poolshoogte genomen in het huis in de Noord-Franse plaats, maar zag het lichaam van de vader over het hoofd. Een neef vond het lijk later onder een laken. De vader is vermoedelijk door natuurlijke oorzaken om het leven gekomen. Hij woonde jarenlang bij zijn zoon, die ook zijn verzorger was.