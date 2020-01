Fransen weer massaal de straat op tegen pensioenplannen

Ongeveer 452.000 Fransen zijn donderdag weer de straat op gegaan om te demonstreren tegen de pensioenplannen van de regering van president Emmanuel Macron. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het was het vierde massale protest in ruim een maand. In Parijs trok het protest 56.000 mensen.

In bijna dertig steden werd gedemonstreerd. In bijna alle steden was de opkomst lager dan bij eerdere demonstraties. De vakbonden spreken van 600.000 demonstranten.

In Parijs liepen enkele tienduizenden demonstranten, waaronder spoorwegpersoneel, leraren en advocaten, door de straten. Het treinverkeer in Frankrijk en het openbaar vervoer in de Parijse regio waren weer ernstig verstoord, wat talloze problemen voor de gebruikers veroorzaakte. Later donderdag kwam het in de hoofdstad tot ongeregeldheden toen zwart geklede demonstranten bushaltes vernielden en stenen gooiden. De politie reageerde met traangas en arresteerde 24 mensen.

De vakbonden organiseren zaterdag een vijfde landelijke demonstratie.

Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar en onder andere 42 afzonderlijke pensioenregelingen samenvoegen.