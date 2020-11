Fransen protesteren tegen verbouwing Europees Parlement Brussel

De burgemeester van Straatsburg en andere Franse bestuurders hebben protest aangetekend tegen de verbouwing van het Europees Parlement (EP) in Brussel. Dat is weggegooid geld, want het parlement heeft in hoofdzetel Straatsburg al alles wat het wenst, schrijven ze aan voorzitter David Sassoli.

Het hoofdgebouw van het parlement in Brussel, waar tot ergernis van Frankrijk het EP-werk zich de laatste maanden heeft geconcentreerd vanwege reisbeperkingen door corona, is na nog geen dertig jaar aan een grootscheepse renovatie toe. Die zou honderden miljoenen euro’s kosten en volgens de Fransen zelfs een half miljard. De dure verbouwing van het bouwvallige Brusselse pand werkt in de slepende discussie over één vaste vestigingsplaats voor het parlement in het nadeel van Brussel, denken de briefschrijvers.

„Heeft Europa het geld wel voor de luxe van zo’n investering?”, vragen onder anderen Straatsburgs burgemeester Jeanne Barseghian en regiopresident Jean Rottner in een aan Sassoli gerichte open brief. Het beschikt toch over „een perfect functionerend gebouw in Straatsburg, waar het zetelt”.

De Franse bestuurders roepen het parlement op om „snel een openbaar debat” over het renovatieproject te beleggen, dat volgens hen nu in de schaduw blijft.

Het Europees Parlement vergadert normaliter een week per maand in Straatsburg, waar bijvoorbeeld belangrijke stemmingen plaatsvinden. Maar sinds het uitbreken van de coronacrisis is de maandelijkse verhuizing geschrapt. Een grote meerderheid van het parlement zou zich graag definitief in Brussel vestigen, maar Frankrijk houdt vast aan het EU-verdrag dat Straatsburg als hoofdzetel aanwijst.