Fransen pakken tien extreemrechtse militanten

De Franse antiterrorismepolitie heeft na een lang en uitgebreid onderzoek tien jonge rechtsextremisten opgepakt. De negen jonge mannen en een vrouw in de leeftijd van 17 tot 25 jaar zijn gearresteerd in het departement Seine-Saint-Denis ten noordoosten van Parijs en in de omgeving van de zuidelijke havenstad Marseille.

De arrestatie in juni van een 21-jarige rechtsextremist bracht de zaak in een stroomversnelling. Van hem was bekend dat hij een aanhanger was van de Noorse extreemrechtse massamoordenaar Anders Breivik, die in 2011 77 mensen doodde.

Justitie weigert details over de aanhouding te verstrekken, maar Franse media melden dinsdag dat de groep aanslagen op politici wilde plegen, onder wie een woordvoerder van het kabinet en een van de medewerkers van president Macron. Ook zouden moskee├źn doelwit zijn geweest.

De voorbije drie jaar zijn in Frankrijk meer dan 230 mensen omgekomen bij aanslagen door islamitische terroristen. Om die reden is al sinds de aanslag in Parijs in november 2015 de noodtoestand in het land van kracht.