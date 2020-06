Fransen naar stembus voor tweede ronde gemeenteraadsverkiezingen

Fransen mogen zondag stemmen in de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze stemronde vindt ongeveer drie maanden later plaats dan gepland, vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Zondag wordt in ongeveer 5000 gemeenten gestemd. Er zijn 16 miljoen stemgerechtigden. In alle gemeenten waar in de eerste ronde geen absolute meerderheid werd behaald, wordt opnieuw gestemd.

De opkomst bij de eerste stemronde op 15 maart was historisch laag. Ongeveer 55 procent van de 47,7 miljoen stemgerechtigden kwam niet opdagen. Veel kiezers bleven thuis uit angst voor het coronavirus.

Zondag was de laatste optie voor de verkiezingen. Volgens de wet moet de tweede ronde uiterlijk in juni worden gehouden, anders vervalt de uitslag van de eerste ronde.