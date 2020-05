Fransen kunnen in juli en augustus weer op vakantie in eigen land

Fransen kunnen in juli en augustus weer op vakantie gaan. Premier Edouard Philippe heeft dit zijn landgenoten beloofd na maanden van lockdown. Hij wil wel dat ze de vakantie vooral in eigen land doorbrengen. Hij zei dat momenteel 95 procent van alle hotels gesloten is als gevolg van de coronamaatregelen. Philippe zei dat de regering daarom 18 miljard euro uittrekt voor extra steun aan de uitgeschakelde toerismesector.

Daar werkten voor de komst van het nieuwe coronavirus circa 2 miljoen mensen. De sector staat voor zeker 7,2 procent van het bruto binnenlands product van Frankrijk. Het land krijgt normaal ook tientallen miljoenen buitenlandse toeristen over de vloer. In 2018 waren dat er bijna 90 miljoen. Philippe zei nog niets over de buitenlandse vakantievierders.

Het land is afgelopen maandag begonnen met een geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. In het noorden en noordoosten inclusief Parijs blijven er strengere beperkingen van het openbare leven van kracht. In het westen en zuiden kunnen volgens de premier waarschijnlijk 2 juni de cafés en restaurants weer open.