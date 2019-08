Franse zussen verdrinken in Grieks zwembad

Op het Griekse eiland Rhodos zijn twee Françaises verdronken in een zwembad. Het gaat om twee zussen, een van 16 of 17, en een van 19 of 20 jaar oud. Volgens lokale media probeerde de ene zus de ander uit het water te halen toen ze dreigde te verdrinken. De politie heeft dat niet bevestigd omdat het onderzoek nog bezig is.

De zussen werden bewusteloos uit het water gehaald en overgebracht naar een ziekenhuis. Bij aankomst bleken ze te zijn overleden, melden de hulpdiensten. Na het incident zijn de badmeester en de hotelmanager verhoord door de politie.

De zussen waren met hun ouders en nog twee kinderen op vakantie in het hotel. De moeder van de slachtoffers heeft tegen de politie gezegd dat haar dochters niet konden zwemmen. Op het moment van het ongeluk was er volgens de politie geen toezicht op het zwembad.