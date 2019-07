De Franse zakenman en oud-minister Bernard Tapie is vrijgesproken van fraude. Hij stond met vijf anderen terecht voor een omstreden deal rond de verkoop van zijn aandelen in het sportkledingmerk Adidas. Die leverden hem in 2008 ruim 400 miljoen euro op.

Tegen Tapie was in april vijf jaar cel geëist. Ook de andere verdachten gaan vrijuit.