Franse wet garandeert recht op vergissing

In het geboorteland van de Verklaring van de Rechten van de Mens, Frankrijk, is dinsdagavond een wetsartikel aangenomen die het recht om je te vergissen garandeert. Met deze doorbraak legt de Nationale Vergadering of de Franse Tweede Kamer vast dat de burger het recht heeft zich in interactie met overheden te goeder trouw een keer te vergissen. Bij die eerste vergissing mag de overheid geen sanctie opleggen.

De Franse regering betitelt de wetgeving als een revolutie in het dagelijks leven, meldden Franse media woensdag. Het idee is onderdeel van de hervormingsplannen van de liberale president Emmanuel Macron. Die vindt dat de burger zich een keer mag vergissen. Hij wil dat dit uitgangspunt een hoeksteen wordt voor de verhouding tussen de burgers en de overheid die het vertrouwen van de samenleving moet hebben.

Talrijke vergissingen bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen of het vergeten aan te vragen, kunnen een foutje zonder boze opzet zijn. Een overheid die betwijfelt dat de fout voor het eerst en per ongeluk gemaakt is, moet bewijzen dat de persoon in kwestie te kwader trouw was. Het recht op vergissen is niet absoluut en er zijn uitzonderingen, zoals in de gezondheidszorg.

Het beginsel wordt nog nader uitgewerkt. Zo wordt gekeken naar de consequenties voor mensen die zich vergissen bij het betalen van belasting. De sancties die over het verzuim te betalen worden geheven, zijn vaak als boete in een percentage van de hoofdsom uitgedrukt. Dat percentage zou fors omlaag gaan als de nalatige belastingbetaler zich onopzettelijk en voor het eerst vergist.