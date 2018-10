Franse vrouw overlijdt door aanval stier

Een inwoonster van Cannes is overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen door een aanval van een stier tijdens het patroonfeest in Aigues-Mortes in het zuidoosten van Frankrijk. De radiozender France Bleu Gard Lozère meldde zondag dat de vrouw werd aangevallen toen ze zich tijdens een evenement in de arena van Aigues-Mortes tussen de tribune en de piste met stieren had begeven.

Een van de stieren sprong over de afrastering en doorboorde de vrouw, die enkele meters door de lucht ging voordat ze met haar hoofd op de grond terechtkwam. De zwaargewonde vrouw werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij overleden.

Op het patroonfeest in Aigues-Mortes in het departement Gard is zondag 1 minuut stilte voor de vrouw gehouden.