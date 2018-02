Franse vakbonden willen staken op 22 maart

Zeven Franse vakbonden hebben werknemers in de publieke sector opgeroepen op 22 maart te staken tegen hervormingen en bezuinigingen in het overheidsapparaat. Dat is het plan van de regering. „Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Onze positie is het doelwit”, zei Nathalie Makarski van CFE-CGC, een bond voor kaderpersoneel.

Makarski vertelde dat CFDT en Unsa, twee van de grootste vakorganisaties van het land, nog niet hebben besloten een proteststem te laten horen, maar ze doen dat wellicht toch na overleg met hun achterban.

President Emmanuel Macron heeft zich ten doel gesteld de overheid te moderniseren. Premier Édouard Philippe zei dat de regering er geen moeite mee heeft de boel op orde te brengen ook al stuit dat op verzet. Op de begroting is ruimte om overtollige ambtenaren een afvloeiingsregeling te bieden.