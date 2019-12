Franse vakbond wijst pensioenvoorstellen af

De gematigde Franse vakbond CFDT vindt dat de regering van premier Edouard Philippe veel te ver is gegaan met de plannen het pensioenstelsel te hervormen. De regering „heeft een grens gepasseerd”, zei voorzitter Laurent Berger. De bond maakt later op de dag bekend wat voor nieuwe acties er mogelijk volgen in de reeks protesten en stakingen die al sinds 5 december worden gehouden.

De voorzitter links-radicale bond CGT, Philippe Martinez, zei op tv dat het plan „alles waar we voor strijden belachelijk maakt”. De betogingen tegen de pensioenhervorming waren al van start gegaan voor de regering de plannen helemaal openbaar maakte. Philippe wil ze eind februari door het parlement loodsen.