Franse ‘uitvinder’ eendenborst overleden

De Franse chef-kok die wordt gezien als degene die de eendenborst wereldwijd beroemd maakte als delicatesse, is overleden. André Daguin overleed op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Auch.

Daguin nam in de jaren vijftig het restaurant Hotel de France in Auch over van zijn vader en ontving in 1960 zijn eerste Michelinster. In zijn restaurant bedacht hij een schotel met de gebakken borst van een eend (of gans) die was vetgemest voor een andere delicatesse, de foie gras. Juist het vet in het vlees geeft de magret de canard zijn typische smaak.

„Een grote chef heeft ons verlaten. Hij was een man die toegewijd was aan het beschermen van de Franse keuken en onze producten”, verklaarde de chef van het paleis van de Franse president op Twitter.