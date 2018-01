Franse topkok Paul Bocuse is overleden

De Franse topkok Paul Bocuse is op 91-jarige leeftijd overleden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft dat via Twitter bekendgemaakt.

Bocuse is de afgelopen jaren verschillende keren aan zijn hart geopereerd. Hij kreeg meerdere bypasses en ook een nieuwe hartklep. Daarnaast leed hij aan de ziekte van Parkinson.

Bocuse werd vooral bekend als grondlegger van de ‘nouvelle cuisine’, een kookstijl met lichte en verse ingrediënten in relatief kleine porties. Ook schreef hij diverse kookboeken en verdiende hij drie Michelinsterren met zijn eigen restaurant onder de rook van Lyon. De naar hem genoemde prijs Bocuse d’Or is de meest prestigieuze prijs onder topchefs over de hele wereld.