Vijf Franse toeristen worden in Canada vermist na een ongeval met sneeuwscooters. Een Canadese gids die het gezelschap begeleidde is in het ziekenhuis overleden.

De gids en acht Franse toeristen waren met diverse scooters onderweg in de regio Lac Saint-Jean toen het ijs brak onder het gewicht van de voertuigen. De 42-jarige gids werd uit het water gehaald maar overleed later. Drie Fransen overleefden het ongeval.

De politie en het leger zijn met hulp van duikers een zoekactie begonnen.