Franse toeristen met 40 kilo zand gearresteerd

Twee Franse toeristen zijn op het Italiaanse eiland Sardinië gearresteerd met 40 kilo zand in hun auto. Het echtpaar, dat wilde vertrekken met een „herinnering”, riskeert een gevangenisstraf van één tot zes jaar, meldde de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Het witte poeder zat verborgen in de kofferbak van hun auto. Het bleken geen drugs, maar zand uit Sardinië. De twee Fransen maakten zich op om met een veerboot van het eiland naar Toulon te vertrekken, toen de Italiaanse douane in hun auto de ‘buit’ ontdekten.

Het zand, verzameld op het strand van Chia in het zuiden van Sardinië, zat verdeeld in plastic flessen. De vakantiegangers verzekerden dat ze niet wisten dat wat zij als een „souvenir” beschouwden, feitelijk een overtreding was.

Zand wordt in Sardinië beschouwd als een publiek goed en het is ten strengste verboden om het mee naar huis te nemen.