Een Franse toeriste is in Jordanië om het leven gekomen door een val in de historische stad Petra. De 28-jarige vrouw maakte een val van 50 meter, aldus een verklaring van de Jordaanse burgerbescherming.

De vrouw maakte samen met een gezelschap een excursie naar de populaire toeristische attractie ten zuiden van Amman. De vrouw stootte kennelijk haar hoofd aan een rotspunt waarna zij de val maakte.