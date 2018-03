Franse  terrorist was bekend bij autoriteiten

De Franse politie heeft een vrouw in hechtenis genomen na een gijzelingsdrama in Zuid-Frankrijk. Zij zou banden hebben met de terrorist die vrijdag drie mensen heeft omgebracht.

De gijzelnemer bleek al langer in beeld te zijn bij de veiligheidsdiensten. De politie stelde dat de man sinds 2014 in een databank stond vanwege zijn banden met salafisten. Hij zou in 2016 en 2017 in de gaten zijn gehouden, maar dat leverde geen aanwijzingen op dat hij zou overgaan tot een terreurdaad.

De de dader was de 26-jarige Marokkaan Redouane Lakdim uit Carcassonne. Hij doodde vrijdag drie mensen voordat de politie hem doodschoot. De aanvaller opende eerst het vuur op een groepje politieagenten in het historische stadje Carcassonne, waardoor een agent gewond raakte. Vervolgens schoot hij een automobilist dood, waarna hij aanwezigen in een supermarkt in het nabijgelegen Trèbes in gijzeling nam. Daar doodde hij twee mensen terwijl hij ”Allahu akbar” schreeuwde.

Niet lang daarna bestormde de politie de supermarkt in de kleine plaats en schoot een agent de gijzelnemer dood. De Franse president Emmanuel Macron noemde de moord op drie mensen een daad van „islamitisch terreur”. De veiligheidsdiensten zoeken uit of terreurgroep Islamitische Staat echt achter de aanslag zit, zoals deze claimde. Islamitische Staat heeft de gijzeling ook opgeëist, maar het is niet duidelijk of dit juist is.

Tijdens de actie raakten in totaal zestien mensen gewond. Zeker twee van hen verkeren in kritieke toestand. Een politieman die zich vrijwillig liet gijzelen in ruil voor vrijlating van de anderen, raakte zwaargewond en vecht voor zijn leven. „Hij heeft vele levens gered”, zei Macron. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb sprak van „een heldendaad.”

De gijzelnemer eiste volgens Franse media de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige terrorist achter de aanslagen in Parijs in 2015 die nog in leven is. Abdeslam zit vast in Frankrijk.

Volgens Collomb was de aanvaller bij de politie bekend vanwege kleinere misdrijven. Hij werd niet gezien als een dreiging. De minister stelde dat de gijzelnemer alleen handelde.

Gijzeling zou volgens president Macron mogelijk een nieuwe vorm van terroristische dreiging kunnen betekenen. Er zijn inmiddels veel mensen die op eigen houtje radicaliseerden en niet handelen in opdracht vanuit Syrië of Irak, aldus Macron in de marge van de EU-top in Brussel.

Vanaf diezelfde EU-top noemde de Nederlandse premier Rutte het gebeuren een „vreselijk drama.” Alle regeringsleiders hebben de Fransen verzekerd dat de EU „zij aan zij staat in onze voortdurende strijd tegen terreur”, aldus Rutte.