Franse tekenaar en auteur Ungerer overleden

De Franse ontwerper, illustrator en (kinderboeken)schrijver Tomi Ungerer is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden in het huis van zijn dochter in Ierland. Dat heeft zijn vriend en voormalig adviseur Robert Walter bevestigd. „Zijn vrouw heeft me vanmorgen gebeld”.

Ungerer werkte in zijn geboorteplaats Straatsburg, waar een museum aan hem is gewijd, in New York, Canada en Ierland. Hij publiceerde meer dan 140 boeken, die in 28 talen zijn vertaald. In Nederland was ‘De drie rovers’ een succes. De originele en zeer herkenbare Fransman, die in 1998 de Hans Christian Andersen-medaille kreeg, genoot ook bekendheid als politiek tekenaar en cartoonist.