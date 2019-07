Franse supermarkt gesloten wegens safari

Een supermarkt in de regio Lyon is woensdag gesloten nadat ophef was ontstaan over vakantiefoto’s van het echtpaar dat het bedrijf leidde. De man en de vrouw waren in Afrika op safari geweest. Op de foto’s poseerden ze met geweren bij gedode leeuwen, luipaarden, nijlpaarden en antilopen. Dat leidde tot woedende reacties van internetters, melden Franse media. Sommigen riepen zelfs op de Super U in Arbresle te boycotten.

De supermarktketen nam daarop afstand van de filiaalhouders. In een persverklaring liet de directie weten, dat de foto’s, ook al zijn ze privé, „volkomen in strijd zijn met de waarden van Super U” en dat de filiaalhouders per direct zijn opgestapt. Donderdag zou de winkel met een nieuwe leiding weer opengaan.

Het ondernemersechtpaar is eigenaar van veel terreinen in de buurt. Ze kregen vorig jaar een vergunning om een vestiging van McDonald’s te openen, naast de parkeerplaats van de Super U in Arbresle.