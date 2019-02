‘Franse stem van IS’ gedood in Syrië

De Franse jihadist Fabian Clain, die namens Islamitische Staat de aanslagen in Parijs in 2015 opeiste, is in Syrië gedood. Franse media meldden donderdag dat hij bij een aanval met een onbemand toestel in Baghouz om het leven kwam.

Er is nog geen officiële bevestiging van zijn dood. De Franse inlichtingendienst herkende zijn stem toen hij kort na de bloedige aanslagen namens de terreurbeweging de verantwoordelijkheid opeiste. Door de aanslagen op 13 november 2015 kwamen 130 mensen om het leven.

De coalitie die onder leiding van de VS tegen IS in Syrië vecht, probeert te achterhalen of het bericht over de dood van Clain klopt. Een broer van Clain zou bij de aanval gewond zijn geraakt.