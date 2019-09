Franse steden verbieden insectenverdelgers

Vijf grote Franse steden inclusief Parijs hebben een verbod ingesteld op het gebruik van pesticiden. De insectenverdelgers mogen behalve in de hoofdstad ook niet meer worden gebruikt in Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille en Nantes.

De vijf gemeenten hebben dit donderdag gezamenlijk bekendgemaakt. De maatregel is onderdeel van een heftige discussie in de Franse politiek over de gevaren van verdelgers voor de diverse soorten in de natuur en voor de gezondheid van mensen. Tijdens dit debat hebben inmiddels al 56 gemeenten strenge maatregelen tegen pesticiden afgekondigd.