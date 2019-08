Franse ‘Spiderman’ voert actie in Hongkong

De Fransman die is gespecialiseerd in het beklimmen van hoge gebouwen zonder enige zekering, heeft in Hongkong aan een wolkenkrabber een ‘vredesvlag’ uitgerold. De 57-jarige Alain Robert ontvouwde aan de 68 etages tellende Cheung Kong Center de vlag met daarop een samensmelting van de vlaggen van China en Hongkong, boven twee handen die elkaar schudden.

Voor de gewaagde klim verklaarde de ‘Spiderman’ dat hij hoopt op overleg tussen de inwoners van de stad en de regering. „Misschien verminderen de verhitte gemoederen door wat ik doe en ontlok ik een glimlach”, zei hij volgens de Franse krant La Voix du Nord.