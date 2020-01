Franse Senaat buigt zich over wetsvoorstellen rond bio-ethiek

De Franse Senaat debatteert over omstreden wijzigingsvoorstellen in de wetgeving rond bio-ethiek. Die moeten onder meer ivf-behandeling mogelijk maken voor lesbische vrouwen. De Franse Tweede Kamer stemde in oktober al met de wijzigingen in.

De straten van Parijs vulden zich zondag met zo’n 40.000 demonstranten. Dit keer ging het niet om protesten van ‘gele hesjes’ of van de vakbonden tegen de pensioenplannen van de regering, maar om tegenstanders van wetsvoorstellen rond bio-ethiek.

De betogers keerden zich onder meer tegen plannen om kunstmatige bevruchting (ivf) mogelijk te maken voor lesbische en alleenstaande vrouwen. Daarnaast maken ze zich zorgen over de extra ruimte die de regering wil geven aan embryo-onderzoek. Ze vinden dat kinderen recht hebben op een vader én een moeder en dat het leven te kostbaar is om ermee te experimenteren. ”Onze kinderen zijn geen cavia’s”, stond er op een van de spandoeken die ze zondag meedroegen.

In oktober gingen ook al bijna 75.000 mensen in Parijs de straat op uit protest tegen de wetsvoorstellen. Dat was vlak voordat die in de Franse Tweede Kamer besproken zouden worden. Dat orgaan keurde de voorstellen goed met 359 stemmen voor, 114 tegen en 72 onthoudingen.

De samenstelling van de Senaat is overwegend rechts, wat critici hoop geeft dat de wet daar alsnog zal stranden. De leider in de Senaat van de grootste centrum-rechtse partij in Frankrijk, Les Républicains, liet deze week op Twitter vast weten tégen te zullen stemmen. Hij noemde het „maken van kinderen” van wie op voorhand duidelijk is dat ze geen vader zullen hebben „een grove antropologische breuk.”

Tegelijk is duidelijk dat de gelederen in zijn partij niet gesloten zijn. Na een nederlaag bij de Europese verkiezingen, vorig jaar, verzuchtte Europarlementariër Geoffrey Didier dat „rechts eens moet stoppen met zijn ultraconservatieve sociale programma.” Hij vertolkte daarmee een breder levend sentiment in de partij. In de Kamer stemden de Republikeinen verdeeld over de voorstellen: een kwart van de afgevaardigden gaf er groen licht voor.

De eerste horde voor de wetsvoorstellen in de Senaat is hoe dan ook genomen: in een speciale commissie passeerden ze met achttien stemmen voor en veertien tegen. Daarmee kon het wetsvoorstel voor bespreking door naar de voltallige Senaat, waar de debatten erover naar verwachting tot begin februari zullen duren. Maandagmiddag lagen er 275 amendementen op tafel.

Belangrijke discussiepunten zijn onder meer de manier waarop bij lesbische stellen de verwantschap met beide moeders moet worden vastgelegd en de precieze regelgeving rond embyro-onderzoek. Hoe lang mogen medische centra bijvoorbeeld eicellen van een vrouw bewaren, ten behoeve van voortplanting in de toekomst?

De tegenstanders van de wet zijn vastbesloten tot het einde hun stem te laten horen. Voor dinsdag en woensdag hebben ze nieuwe betogingen aangekondigd voor het Senaatsgebouw.

Ze hebben de steun van de bisschoppen, die deze maand in een verklaring nog eens hun ernstige bedenkingen bij de nieuwe wet uitspraken. De kerkleiders vragen onder meer aandacht voor de belangen van het kind en wijzen op het gevaar van marktwerking rond de voortplanting.

Aartsbisschop Michel Aupetit van Parijs waarschuwde eerder al dat de nieuwe wet van artsen „technici van het verlangen” maakt.