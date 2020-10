Franse regering overweegt noodtoestand tot half februari

De Franse regering wil de noodtoestand die half oktober voor de tweede keer dit jaar werd uitgeroepen wegens het coronavirus, nu verlengen tot half februari. Franse media meldden dat de regering aan een wetsvoorstel werkt die dat mogelijk moet maken. Dat voorziet ook in de mogelijkheid noodmaatregelen te treffen tot 1 april als de nieuwe noodstand al zes weken is verlopen.

De regering is bang dat het virus een sterke comeback maakt en overweegt ook om hele departementen waar het zich snel zou verspreiden in lockdown te plaatsen. Die is al opnieuw afgekondigd in een reeks steden.

Het sterftecijfer in het land van circa 63 miljoen inwoners is de laatste maanden niet veel hoger dan vorig jaar volgens het nationaal bureau voor de statistiek. Tussen 1 mei en 5 oktober overleden 247.613 mensen in Frankrijk en dat is slechts 1 procent meer dan vorig jaar in die periode.

Het coronavirus zou zijn intrede hebben gedaan op 24 januari in Bordeaux. Sindsdien wijten de autoriteiten circa 33.885 sterfgevallen aan het virus. Inmiddels is het meer dan 930.000 keer vastgesteld. Vrijwel alle sterfgevallen zijn onder mensen ouder dan 65 jaar (92 procent). De gemiddelde leeftijd van een overleden patiënt is 84 jaar. De strenge coronamaatregelen treffen vooral de jongere werkende bevolking. Het bureau voor de statistiek schat dat de economie 9 procent krimpt dit jaar als gevolg van de coronacrisis. Eind dit jaar is dan 10 procent van de beroepsbevolking werkloos.