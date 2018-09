Franse president pakt chronische armoede aan

De Franse president wil de bestrijding van de armoede doelmatiger aanpakken en trekt daarvoor over vier jaren zeker 8 miljard euro extra uit. Hij zei donderdag dat er een einde moet komen aan de ongelijkheid waarbij bepaalde families generatie op generatie door armoede geteisterd blijven.

Ook moet er meer geld komen om kansen te bieden aan kinderen die arm geboren worden. Hij zei naar teksten van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) dat elk kind een Mozart kan zijn.

Macron wordt er met zijn liberale beleid vaak door linkse critici van beschuldigd „een president voor de rijken” te zijn In zijn miljardenplan wil hij nu de chronische armoede baanbrekend bestrijden, onder meer door kinderen uit arme gezinnen op school voor vrijwel niks eten te geven. De hele sociale zorg moet worden geherstructureerd volgens Macrons regering. De armoede moet worden gestopt in plaats van een beetje verlicht.

In 2016 telde Frankrijk volgens officiële cijfers 8,8 miljoen armen. Dat is 14 procent van de bevolking. Bij Fransen onder de 18 jaar is het armoedepercentage maar liefst 19,8 procent.