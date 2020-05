Franse president: nog niets zeker over zomervakantie

Het is nog te vroeg om te zeggen of er komende zomer vakantie kan worden gevierd in Frankrijk. Dat moet begin juni duidelijk worden, verklaarde de Franse president Macron op de Franse televisie.

Na de „extreem voorzichtige” versoepelingen van de coronamaatregelen op 11 mei zullen de Fransen nog steeds rekening moeten houden met controles en beperkingen bij lange reizen, aldus Macron. De regels daarvoor worden donderdag vastgelegd. Maar volgens Macron is nu al duidelijk dat tijdens de zomervakantie grote internationale reizen vrijwel niet mogelijk zullen zijn.

Het is allemaal afhankelijk van de voortgang bij de indamming van het coronavirus. „We hebben de strijd tegen het virus niet gewonnen. Het is er nog steeds, we hebben het vertraagd”, aldus Macron.