Franse president naar Wenen voor strijd tegen terreur

In de strijd tegen radicaalislamitische terreur brengt de Franse president Macron maandag een bezoek aan de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, waar eerder deze week een aanslag door een moslimextremist werd gepleegd. Ook Frankrijk zelf gaat gebukt onder deze terreur, met drie katholieken en een leraar als recentste slachtoffers.

Macron had al opgeroepen tot internationale samenwerking tegen islamitisch extremisme. Hij spreekt in Wenen met regeringsleider Kurz over de jihadisten, de bescherming van de Europese buitengrenzen en Turkije.

De Turkse president Erdogan uitte felle kritiek op de plannen van Macron. Hij vindt dat alle moslims over een kam worden geschoren. De Franse president benadrukt echter dat hij alleen het extremisme wil aanpakken.