Franse president houdt overleg over Libië

De Franse president Emmanuel Macron spreekt dinsdag bij Parijs met leiders uit het chaotische Libië in een poging vrede naderbij te brengen. Parijs heeft berichten in het weekeinde van Franse media bevestigd dat Macron de Libische generaal Khalifa Haftar en de premier van de internationaal erkende regering Fayez al-Sarraj in een voorstad van Parijs bij elkaar brengt.

Sinds de val van militair dictator Muammar al-Kaddafi (1942-2011) is Libië verscheurd door stammen, jihadistische strijdgroepen en milities van lokale krijgsheren, van wie Haftar een van de belangrijkste is. Hij noemt zijn strijders het nationale leger en beheerst grote delen van het noordoosten, vooral aan de kust.

Premier al-Sarraj leidt sinds eind 2015 de zogeheten regering van het nationaal akkoord (GNA). Deze ploeg heeft zeggenschap in het westen van het land, vooral in de kuststreek ten oosten van de hoofdstad Tripoli tot aan de stad Sirte toe.