Franse president: extra bewaking voor scholen en kerken

In heel Frankrijk wordt de bewaking van scholen en gebedshuizen zoals kerken opgevoerd na de islamitische terreuraanslag in Nice. Dat zei de Franse president Macron in de Zuid-Franse kustplaats, waar een moslimextremist eerder donderdag zeker drie mensen vermoordde. Voor de extra bewaking worden duizenden militairen ingezet. Ook andere instellingen krijgen meer bescherming.

„We worden aangevallen wegens onze waarden, onze waarden van vrijheid en ons verlangen niet voor terreur te wijken”, aldus Macron. „We zullen niet buigen.” Hij was samen met meerdere ministers naar Nice gegaan.

Na eerdere aanslagen worden al 3000 militairen ingezet in de binnenlandse anti-terreuroperatie Sentinelle. Het aantal wordt meer dan verdubbeld tot 7000.