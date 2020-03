Franse president boos over invoeren grenscontroles

De Franse president Emmanuel Macron is boos dat landen eenzijdig grenscontroles invoeren tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij heeft zijn ongenoegen daarover uitgesproken in een telefonische onderhoud met bondskanselier Angela Merkel, EU-president Charles Michel en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Macron kaartte de kwestie aan bij Merkel omdat Duitsland had besloten vanaf maandag controles in te voeren aan de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken. Hij kreeg bijval van de Europese Commissie. Het sluiten van grenzen is niet de beste manier om het virus in te dammen, aldus Brussel.