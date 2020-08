Franse premier wil mondkapjes op straat in heel Parijs

De Franse premier Jean Castex wil het dragen van mondkapjes overal op straat in Parijs verplicht stellen. Hij heeft de politie gevraagd om daar regels voor op te stellen. In de tweede stad van het land Marseille is een dergelijke plicht al van kracht. In Parijs was de plicht er al wel voor bepaalde drukke winkelgebieden.

Volgens Castex is een dergelijke maatregel „dringend”. Hij zei dat tijdens een bijeenkomst waar de regering maatregelen uit de doeken deed om het coronavirus in te dammen presenteerde.

De mondkapjesplicht moet gaan gelden voor Parijs en directe buitenwijken. Ook in werkomgevingen waar meer dan een persoon actief is wil Castex gezichtsbescherming verplicht stellen.

Het aantal corona-infecties in Frankrijk verviervoudigde de afgelopen maand ongeveer tot 39 per 100.000, aldus Castex die sprak van een duidelijke toename. Dat is nog wel veel minder dan de naar schatting duizend gevallen die tijdens de piek van de pandemie in Frankrijk werden geregistreerd.