Franse premier gaat praten met „gele hesjes”

De Franse premier Edouard Philippe moet met vertegenwoordigers van de ‘gele hesjes’-demonstranten en de fractieleiders uit het parlement gaan praten. President Emmanuel Macron heeft de premier die opdracht gegeven in reactie op de grootschalige rellen in Parijs en andere Franse steden.

Macron en enkele ministers voerden zondag crisisoverleg, nadat protesten tegen de hoge kosten van brandstof en levensonderhoud zaterdag waren ontaard in chaos en gewelddadigheden. Franse media speculeerden vooraf over de mogelijkheid dat Macron de noodtoestand zou afkondigen, maar daarvan is dus geen sprake. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner moet maatregelen bedenken om de orde in het vervolg te handhaven.

Alleen al in Parijs raakten tijdens de rellen 133 mensen gewond, onder wie 23 politiemensen. Ruim vierhonderd mensen werden opgepakt voor deelname aan de rellen. Auto’s werden in brand gestoken, ruiten van bankfilialen ingegooid. De beroemde Arc de Triomphe werd beklad met leuzen en aan de binnenkant van de triomfboog werden vernielingen aangericht.

„De verantwoordelijken voor het geweld willen chaos”, reageerde Macron. „Ik zal geweld nooit accepteren.”