Franse premier bereid tot concessie in pensioenhervorming

De Franse premier Edouard Philippe heeft zaterdag gezegd dat hij „bereid is om de meest omstreden maatregel in de pensioenhervorming van de regering in te trekken”. Het gaat om de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 64 jaar. Philippe doet de concessie in een poging om een einde te maken aan de stakingen die 38 dagen aan de gang zijn.

Hij deed de handreiking nadat besprekingen tussen de overheid en de vakbonden om de impasse te doorbreken vrijdag waren mislukt. De Franse president Emmanuel Macron begroette het plan als „een constructief en verantwoord compromis”. De hervormingsgezinde vakbond CFDT, de grootste van Frankrijk, verwelkomde de stap en zei in een verklaring dat het „de wil van de regering om een compromis te vinden” laat zien.

Vakbond CGT, die een leidende rol speelt bij de stakingsactie, noemde het compromisvoorstel „een rookgordijn om een aantal vakbonden te laten tekenen” voor de algehele hervorming. De bond riep ’s avonds op tot een nieuwe stakings- en demonstratiedag op 16 januari, de zesde sinds 5 december.

Ook zaterdag is in Parijs en andere steden weer gestaakt en gedemonstreerd tegen de pensioenhervormingen. In Parijs waren botsingen tussen politie en demonstranten in het twaalfde arrondissement. De politie gebruikte traangas. Ook lag het openbaar vervoer in Parijs voor een groot deel plat en in het hele land waren treindiensten verstoord door stakingen.