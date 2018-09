Het hoofd van de politie in de Franse stad Rodez is donderdag op straat neergestoken en overleden. Volgens Franse media is de vermeende dader aangehouden en gaat het om een bekende van de politie.

Pascal Filoé, vader van drie kinderen, werd aangevallen in een straat langs het stadhuis in het centrum van de stad in het departement Aveyron, in het zuiden van Frankrijk. Over het motief van de dader is niets bekend.