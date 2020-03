Franse politie spreekt daklozen aan op overtreden lockdown

Steeds meer daklozen in grote Franse steden krijgen een standje van politieagenten omdat ze zich niet aan de noodmaatregelen van de regering houden. In Frankrijk is een lockdown afgekondigd om verspreiding van het coronavirus te beperken. Daardoor mogen mensen alleen met een goede reden hun huis verlaten.

Een belangenvereniging voor daklozen hoopt dat er snel duidelijke richtlijnen worden rondgestuurd zodat agenten weten wat ze moeten zeggen tegen daklozen. De organisatie roept de autoriteiten op begrip te tonen voor de moeilijkheden die mensen zonder huis kunnen hebben met het naleven van de noodmaatregelen.

Volgens de Franse autoriteiten zijn tientallen daklozen besmet met het coronavirus. Zij worden zoveel mogelijk geïsoleerd in opvanghuizen of het ziekenhuis.

De politie scherpt de controles op het negeren van de maatregelen aan. In Parijs gaan agenten streng controleren of mensen die met de trein reizen daar wel een goede reden voor hebben. Wie die niet heeft, kan 135 euro boete krijgen.