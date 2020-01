Franse politie schiet messteker in Villejuif dood

Een man die in een voorstad van Parijs, Villejuif, op mensen instak is door de politie doodgeschoten. Hij verwondde in een park meerdere mensen. Een van hen overleed later, twee anderen raakten zwaargewond. Dat heeft de Franse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez tegen de zender BMFTV gezegd.

Over de motieven van de dader is nog niets duidelijk. Hij vluchtte na de steekpartij te voet en werd door de politie neergeschoten.

De man had „verscheidene mensen” in een park in Villejuif aangevallen alvorens hij „werd geneutraliseerd”, aldus de Parijse politie.

Volgens de eerste beelden op bewakingsvideo’s handelde de aanvaller alleen, maar de politie doet nog onderzoek naar een mogelijke medeplichtige.