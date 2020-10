Franse politie schiet in Avignon aanvaller met vuurwapen dood

Een mogelijke moslimterrorist is door de politie in het Zuid-Franse Avignon doodgeschoten. De man had passanten met een vuurwapen bedreigd, aldus de politie. Hij schreeuwde daarbij de moslimspreuk Allahu Akbar, melden Franse media. De zender Europe1 sprak eerder over een aanval met een mes.

Volgens andere media gaat het waarschijnlijk niet om een terreurdaad. De man, die werd doodgeschoten in de buurt van een psychiatrisch ziekenhuis, zou „onsamenhangende” opmerkingen hebben gemaakt, maar die zouden niet religieus van aard zijn geweest.

Het incident volgde op een terreuraanval in het eveneens Zuid-Franse Nice, waarbij een vermeende moslimterrorist meerdere mensen vermoordde.