Een mogelijke moslimterrorist is door de politie in het Zuid-Franse Avignon doodgeschoten. De man viel passanten met een mes aan, aldus de politie. Hij schreeuwde daarbij de moslimspreuk Allahu Akbar, melden Franse media. De agenten grepen in. Niemand zou gewond zijn geraakt.

De mogelijke aanslag volgt op een terreuraanval in het eveneens Zuid-Franse Nice, waarbij een vermeende moslimterrorist meerdere mensen vermoordde.



Slachtpartij in kerk in Franse stad Nice



Bewaker Frans consulaat in Saudi-Arabië neergestoken