Franse politie pakt man op die ober neerstak na mondmasker-ruzie

LE HAVRE (ANP/AFP) De politie in Noord-Frankrijk heeft een man aangehouden op verdenking van het neersteken van een ober van een strandbar in Le Havre. De ober had de verdachte erop aangesproken dat hij geen mondmasker droeg.

„Een 29-jarige man met de Afghaanse nationaliteit liep een restaurant aan het strand van Le Havre binnen in de late avond”, aldus de politie. „Hij was dronken en droeg geen mondmasker. De ober vroeg hem er een op te zetten.”

Volgens de politie ging de verdachte daarop naar buiten waarop hij terugkwam en de ober in de borst stak met een mes. De 30-jarige bedieningsmedewerker raakte zwaargewond maar is buiten levensgevaar gebleven.

Een politieagent die geen dienst had en ingreep raakte lichtgewond. Agenten arresteerden de dader toen hij de bar wilde verlaten. De man zit nu vast.

Frankrijk heeft te maken met een rappe toename van het aantal coronabesmettingen en heeft het dragen van mondmaskers daarom verplicht gesteld in café’s, restaurants en veel openbare ruimtes, zowel binnen als buiten.