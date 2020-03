Franse politie ontruimt migrantenkamp bij Parijs om coronavirus

De Franse politie heeft een kamp met honderden migranten ontruimd ten noorden van Parijs. De autoriteiten willen met dergelijke acties voorkomen dat het coronavirus om zich heen grijpt onder daklozen.

In het kamp in Aubervilliers leefden volgens een hulporganisatie zo’n 300 tot 600 mensen. Zij worden met bussen overgebracht naar gymzalen en hotels en er wordt gekeken of ze symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het nieuwe coronavirus.

Minister Christophe Castaner van Binnenlandse Zaken zegt dat de verblijfsstatus van de migranten niet zal worden gecontroleerd. De operatie is volgens hem bedoeld om de gezondheid te beschermen van mensen in een kwetsbare positie door te voorkomen dat zij in groepsverband bij elkaar komen.