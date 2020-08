Franse politie onderzoekt ‘barbaarse’ paardenmoorden

De Franse politie onderzoekt een reeks moorden op paarden waarbij de lichamen van de dieren werden verminkt. Sinds het begin van dit jaar zijn ongeveer tien van dergelijke zaken opgedoken op het platteland, zei een Parijse politiewoordvoerder dinsdag.

De meeste moorden vonden plaats bij afgelegen weilanden in het noorden van Frankrijk. In veel gevallen werd een oor van de dieren afgehakt en werd er geen vlees van de karkassen meegenomen.

Het meest recente geval werd gemeld in het dorp Cortambert, in de streek Bourgogne. Daar miste een omgebracht paard een rechteroor. Ook waren de ogen uitgestoken en de genitaliën van het dier afgesneden.

Volgens de politie doken in 2014 en 2016 soortgelijke paardenmoordzaken op, maar zijn het er dit jaar opvallend veel in korte tijd. „We snappen de motivatie niet”, aldus de zegsvrouw. „Is het een satanisch ritueel, verzekeringsfraude, een of andere macabere trofeejacht of een internetuitdaging? We weten het niet. Het is erg traumatiserend.”

De landelijke politie assisteert lokale korpsen in het onderzoek naar de verminkte dieren. Ook zijn waarschuwingen naar eenheden elders in Europa gestuurd, aldus de politiewoordvoerder.