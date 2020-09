Franse politie laat verdachte van paardenmoorden vrij

Een 50-jarige werkloze man die maandag in Oost-Frankrijk werd gearresteerd als verdachte in een reeks paardenmoorden, is zonder aanklacht vrijgelaten. „De hechtenis van de verdachte is opgeheven”, vertelde een politiebron dinsdag.

De Franse politie en justitiële bronnen zeiden maandag dat de man in hechtenis was genomen in het onderzoek naar een golf van moorden en verminkingen van paarden in het hele land. Zijn arrestatie kwam nadat de politie een gezichtscompositie van een verdachte had gepubliceerd.

De man werd aangehouden in Haut-Rhin, een departement grenzend aan Duitsland en Zwitserland. Hij zou zijn herkend op basis van de compositiefoto die gemaakt was aan de hand van verklaringen van een paardenhouder uit het midden van het land, bij wie twee daders in augustus toesloegen.

Eerder op maandag meldde de politie nog dat twee verdachten hebben weten te ontkomen aan een grote klopjacht. Een paardeneigenaar in de buurt van Dijon zag het tweetal zaterdagavond op zijn weiland en sloeg alarm. Tientallen agenten en een politiehelikopter probeerden het duo te achterhalen, maar volgens de politie liep het spoor dood.

Sinds het begin van het jaar zijn meer dan twintig paarden op brute wijze gedood, meestal op weilanden in het noorden van het land.