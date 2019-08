Franse politie jaagt op rovers kerkklokken

De Franse politie jaagt op dieven die de afgelopen maand in het holst van de nacht bronzen klokken hebben gestolen uit de torens van Provençaalse kerken. Inwoners van de plaatsjes Ginasservis, Brue-Auriac en Esparron-de-Pallieres zijn met stomheid geslagen door de mysterieuze verdwijning van de klokken van hun kerken.

Ginasservis, een plaats met 1800 inwoners 80 kilometer ten noordoosten van Marseille, was het eerste doelwit. Daar werden op 21 juli twee bronzen klokken ontvreemd met een gewicht tussen 50 en 80 kilogram, een uit 1737 en de andere uit 1867, uit twee verschillende kerken.

Op 10 augustus sloegen ze opnieuw toe, deze keer op 25 kilometer afstand in Brue-Auriac, waar ze aan de haal gingen met een klok van een kerk uit de 12e eeuw. De aanklager die leiding geeft aan het onderzoek naar de diefstallen, zegt dat het onduidelijk is of er een verband is tussen de zaken.

Vorige week was het de beurt aan het nabijgelegen gehucht Esparron-de-Pallieres (350 inwoners), waar een andere Romaanse kerk beroofd werd van zijn geliefde klok.

Het enige spoor van de aanwezigheid van de dieven waren de dakpannen die verspreid op de grond waren gevonden. Volgens de krant Le Parisien is er een bloeiende zwarte markt voor oude kerkklokken, die tot 20.000 euro per stuk kunnen opleveren onder verzamelaars van oude kunstwerken of religieuze voorwerpen.