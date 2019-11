Franse politie evacueert illegaal migrantenkamp in Parijs

De Franse politie heeft donderdagochtend twee illegale migrantenkampen onder viaducten van de ringweg rond Parijs ontruimd. In totaal werden ruim 1600 migranten geëvacueerd.

De ontruiming komt na het op woensdag aangekondigde hardere migratiebeleid van de Franse regering. De Franse premier Edouard Philippe kondigde onder meer aan dat illegale migrantenkampen worden gesloten.

De minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, verklaarde woensdagavond dat de kampen in het noordoosten van Parijs voor het einde van het jaar zouden worden geëvacueerd. De ontruiming in Parijs is de eerste in een serie van geplande evacuaties.

Naast het sluiten van illegale kampen gaat Frankrijk quota invoeren voor niet-Europese arbeidsmigranten. Er komt per sector een quotum naar behoefte van de branche.

Een andere maatregel is dat asielzoekers voortaan drie maanden moeten wachten voordat ze aanspraak kunnen maken op een basisdekking van medische behandelingen. Bovendien wordt de periode van zorgverzekering verkort van twaalf maanden naar zes maanden.

De maatregelen komen na aanhoudende kritiek van rechtse politici op het huidige immigratiebeleid. De uiterst rechtse politica Marine Le Pen, leider van Rassemblement National, is de grootste concurrent van de Franse president Emmanuel Macron.

Vorige week stemde Griekenland ook voor strengere asielwetten. Die regels maken het gemakkelijker om migranten die geen recht hebben op asiel, uit te zetten. Ook kunnen asielzoekers voor langere periodes worden vastgehouden en wordt de speciale bescherming van kwetsbare mensen stopgezet.

Daarnaast moeten asielzoekers aan meer eisen voldoen voordat zij toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Ook wordt het recht om in beroep te gaan tegen overheidsbeslissingen in de asielprocedure aangepast.