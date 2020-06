Franse politie bestookt protest zorgmedewerkers met traangas

De Franse politie heeft traangas afgevuurd op een demonstratie van zorgmedewerkers in Parijs, meldt een verslaggever van het Britse persbureau Reuters die ter plaatse is. Volgens de lokale politie is de demonstratie gekaapt door relschoppers.

In heel Frankrijk gaan zorgmedewerkers dinsdag de straat op om te demonstreren voor betere werkomstandigheden. De sfeer bij de Parijse demonstratie werd grimmig nadat de protestmars aankwam bij het park Esplanade des Invalides. Daar werd onder meer een auto op zijn kant geduwd en werden vuren aangestoken.

In totaal werden er voor dinsdag meer dan 220 acties aangekondigd in Frankrijk, meldt France24. De zorgmedewerkers, door president Emmanuel Macron nog geprezen als „helden in witte jassen”, willen dat hij zijn bewondering voor hun werk tijdens de coronacrisis omzet in daden.

„De zalvende toespraken van de regering, de chocolademedailles en de beloften van willekeurige en hypothetische bonussen voldoen niet. Wat nodig is, is vooruitgang in termen van meer personeel en geld voor de volksgezondheid”, aldus de vakbond CGT in een boodschap.