Franse politie arresteert met machete gewapende man in Parijs

De Franse politie heeft dinsdag een man aangehouden die gewapend met een machete in de buurt van begraafplaats Père Lachaise in het centrum van Parijs liep. Hij werd gearresteerd in zijn hotelkamer, zei een politiewoordvoerder.

Omstanders gaven de man aan bij de politie, aldus de zegsman. Er is geen informatie bekend over mogelijke slachtoffers.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. En eerder werd een leraar onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.