Franse politie arresteert 25 gele hesjes

De Franse politie heeft zaterdagochtend tijdens preventieve controles in en rond Parijs omstreeks 09.30 uur ongeveer 25 ‘gele hesjes’ opgepakt. Vorige week rond die tijd waren dat er al driehonderd. Dat meldt de Franse tv-zender BFMTV op zijn website. Het is de vijfde zaterdag op rij dat in Frankrijk wordt gedemonstreerd.

In Parijs waken zaterdag ongeveer 8000 agenten over de veiligheid. Ook worden er veertien pantservoertuigen ingezet. De hoofdstedelijke politie vreest dat gewelddadige relschoppers zich weer bij de betogers zullen aansluiten. In heel Frankrijk zijn 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden.

Mensen in heel Frankrijk protesteren al meer dan een maand lang in gele vesten uit onvrede over het beleid van president Emmanuel Macron. Het is onduidelijk hoe heftig de protesten dit keer zullen zijn. President Emmanuel Macron is zijn boze landgenoten inmiddels tegemoetgekomen. Hij beloofde onder meer een stijging van het minimumloon.