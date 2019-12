Franse pensioenhervormer weg na rel over nevenfuncties

De Franse topfunctionaris die leiding gaf aan omstreden pensioenhervormingen, is opgestapt. Jean-Paul Delevoye had verzuimd meerdere functies in de private sector op te geven die hij combineerde met zijn positie binnen de overheid.

Delevoye heeft toegeven dat hij betaalde en onbetaalde nevenfuncties had binnen dertien organisaties. Hij beloofde het geld terug te betalen dat hij daarmee verdiende, meer dan 120.000 euro sinds september 2017.

Vakbonden reageerden geschokt op de berichten in Franse media over de nevenfuncties van Delevoye. Het hoofd van CFDT, de grootste vakbeweging van Frankrijk, zei dat de onthullingen de geloofwaardigheid van de pensioenhervormer geen goed deden.

Het vertrek van de 72-jarige topfunctionaris komt op een gevoelig moment. De Franse president Emmanuel Macron wil 42 afzonderlijke pensioenregelingen samenvoegen. Dat leidt tot veel verzet en massale stakingen.